В Примере назвали лучшего футболиста апреля

Форварда "Барселоны" Лионеля Месси признали лучшим футболистом апреля в чемпионате Испании.

В апреле 30-летний аргентинец провел за команду четыре матча, в двух из них оформив по хет-трику.

Награду Месси получит перед воскресным матчем против "Реал Сосьедад".

Читайте: ИГИЛ опубликовал плакаты с отрезанными головами Месси и Роналду | http://soccernews.ru