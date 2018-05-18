В Примере назвали лучшего футболиста апреля

Теги лионель мессибарселона

В Примере назвали лучшего футболиста апреляФорварда "Барселоны" Лионеля Месси признали лучшим футболистом апреля в чемпионате Испании.

В апреле 30-летний аргентинец провел за команду четыре матча, в двух из них оформив по хет-трику.

Награду Месси получит перед воскресным матчем против "Реал Сосьедад".

Читайте: ИГИЛ опубликовал плакаты с отрезанными головами Месси и Роналду | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов