В Примере определены все участники еврокубков

В испанской Примере за тур до конца определились все участники еврокубков, сообщает Marca.

По сведениям издания, в Лигу Чемпионов пробились "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия", а в Лигу Европы квалифицировались "Вильярреал", "Бетис" и "Севилья".

Также определились и три команды, вылетающие в Сегунду - это "Депортиво", "Лас Пальмас" и "Малага".

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