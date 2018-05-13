В Примере определены все участники еврокубков

Теги барселонаатлетико мадридреал мадридваленсиявильярреалсевильябетис

В Примере определены все участники еврокубков

В испанской Примере за тур до конца определились все участники еврокубков, сообщает Marca.

По сведениям издания, в Лигу Чемпионов пробились "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия", а в Лигу Европы квалифицировались "Вильярреал", "Бетис" и "Севилья".

Также определились и три команды, вылетающие в Сегунду - это "Депортиво", "Лас Пальмас" и "Малага".

Не пропустите: Легкая прогулка "сливочных": "Реал" без Роналду поиздевался над "Сельтой". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов