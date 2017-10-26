В Примере собираются ввести видеоповторы

Глава Федерации футбола Испании Хуан Луис Ларреа анонсировал введение системы видеоповторов в Примере.

"У нас есть намерение со следующего сезона внедрить видеоповторы в чемпионате. Технологии входят в футбол, это нужно принять. Перед официальным введением видеоповторы будут протестированы где-то на 70 матчах" - цитирует функционера Football Espana.

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