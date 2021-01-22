В Примере впервые с 2011 года забил вратарь

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В Примере впервые с 2011 года забил вратарь

Голкипер "Эйбара" Марко Дмитрович прервал сухую серию вратарей в матчах Примеры, длившуюся почти 10 лет.

С февраля 2011 года ни один страж ворот не забивал гол в игре чемпионата Испании.

Дмитрович в четверг сумел поразить ворота "Атлетико", реализовав пенальти. Он стал седьмым вратарём, отличившимся в Примере.

Что касается событий 10-летней давности, то тогда забитый мяч в свой актив записал Даниэль Арансубия из "Депортиво".

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