В Примере впервые в истории сыграют пять мадридских команд

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В Примере впервые в истории сыграют пять мадридских команд

В испанской Примере впервые в истории сыграют пять мадридских команд, сообщает Opta.

В сезоне 2018/19 в Ла Лиге примут участие "Реал", "Атлетико", "Хетафе", "Леганес" и вернувшийся в высший дивизион "Райо Вальекано".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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