В Примере впервые в истории сыграют пять мадридских команд

В испанской Примере впервые в истории сыграют пять мадридских команд, сообщает Opta.

В сезоне 2018/19 в Ла Лиге примут участие "Реал", "Атлетико", "Хетафе", "Леганес" и вернувшийся в высший дивизион "Райо Вальекано".

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