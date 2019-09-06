В профсоюзе футболистов рассказали, когда Кокорин сможет играть в РПЛ

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В профсоюзе футболистов рассказали, когда Кокорин сможет играть в РПЛ

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов порассуждал о шансах бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина сыграть в РПЛ в самое ближайшее время. 

"Сможет ли Кокорин сыграть в ближайшем туре РПЛ, так как он свободный агент? Здесь нужно смотреть на дату прекращения трудового договора с "Зенитом". Если он стал свободным агентом в это трансферное окно, то он может быть заявлен, если до открытия окна или после, то нет. Опять же всегда есть возможность найти вариант в другом чемпионате, где меньше ограничений для заявки свободных агентов", - сказал Зотов.

Напомним, что сегодня суд разрешил Кокорину покинуть исправительную колонию условно-досрочно. Решение вступит в силу через 10 дней.

30 июня контракт 28-летнего нападающего с "Зенитом" истёк, но клуб уже готовит для него новое соглашение.

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