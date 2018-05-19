В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В рамках 38-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своём поле победил "Верону" со счётом 2:1. Стоит отметить, что этот матч стал последним в составе "бьянконери" для легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона.

"Ювентус" – "Верона" - 2:1

Голы: Ругани, 49 - 1:0, Пьянич, 52 - 2:0, Черчи, 76 - 2:1.

"Ювентус": Буффон (Пинсольо, 63), Бардзальи, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Ругани, Маркизио, Пьянич, Стураро (Бентанкур, 44), Дуглас Коста (Игуаин, 66), Дибала, Манджукич.

"Верона": Николас, Феррари, Караччоло (Беарзотти, 46), Супреан, Фарес, Ааронс (Сукулини, 62), Ромуло, Данци, Фоссати, Ридер Матос (Петкович, 81), Черчи.

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