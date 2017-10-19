В прошлом году ЦСКА интересовался форвардом "Базеля" Оберлином

ЦСКА год назад проявлял интерес к нападающему "Базеля" Димитри Оберлину, который забил гол в ворота армейцев во вчерашнем матче Лиги Чемпионов.

"Это правда, мы не договорились по финансам. Очень хотели его приобрести", - сказал бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

"Мы с товарищем из Швейцарии занимаемся Оберлином вместе. Чуть меньше года назад мы обсуждали его с Яровинским – ЦСКА был заинтересован. Дело в том, что в то время Траоре как раз уходил из ЦСКА и мы рассматривали возможность такой замены. Оберлин был в аренде в "Альтахе", где хорошо себя проявил, и "Зальцбург" забрал его к себе. К слову, в "Базеле" он сейчас тоже в аренде.

Год назад "Зальцбург" продавал Оберлина за 5 миллионов евро. И в принципе мы с ЦСКА договорились, но в итоге не сложилось – по финансовым или каким-то ещё причинам, не знаю. "Зальцбург" был готов, ЦСКА – нет. Теперь "Базель" будет его продавать минимум за 15 миллионов", - заявил известный агент Дмитрий Селюк.

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