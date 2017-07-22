В ПСЖ готовы платить Санчесу 390 тысяч евро в месяц

Теги псжалексис санчесарсенал лондон

В ПСЖ готовы платить Санчесу 390 тысяч евро в месяцРуководство ПСЖ готово платить форварду "Арсенала" Алексису Санчесу порядка 390 тысяч евро.

Нынешний контракт Санчеса с "канонирами" истекает в следующем году.. Французский клуб надеется подписать футболиста за 50 миллионов евро.

Сам Санчес может согласиться на трансфер из-за зарплаты.

Читайте: Алексис Санчес встретился с руководством ПСЖ | http://soccernews.ru

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