В ПСЖ грядет перестройка! Европейские СМИ уже знают, каких футболистов она затронет

Совсем недавно французский портал Le Parisien выпустил большой материал, который сразу же подхватили ведущие европейские средства массовой информации. Речь пошла о глобальной перестройке в главном клубе страны (на данный момент!) – ПСЖ. Краткое резюме вокруг текущей ситуации. В прошлом туре команда Томаса Тухеля чуть было не оформила очередное чемпионство, но в дело вмешались "Страсбург" и Эрик Чупо-Мотинг. Первые просто не дали набрать Парижу 3 очка, а второй в этом очень серьезно помог, не реализовав один из самых очевидных моментов в карьере (Чупо-Мотинг попытался подтолкнуть мяч, который и так шел в ворота, но вместо этого послал его вдоль заветной ленточки; в итоге игровой снаряд ударился об штангу и вылетел в поле). Очевидно, что уже в следующем туре (ну или в последнем, на случай если ПСЖ просто решит наигрывать команду U-15) ПСЖ все же оформит чемпионство, но куда больше вопросов вызывает Лига Чемпионов. В эпоху больших денег команда никак не может пролезть хотя бы в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы, при этом уже 2 года подряд упускает абсолютно феноменальное преимущество после первого матча плей-офф. Очередная закупка – это ли еще один заход на исправление ситуации?

Важной особенностью трансферной деятельности ПСЖ является хотя бы формальное соблюдение правил финансового фейр-плей, именно потому команде нужно постоянно кого-то продавать. К сожалению для Франции, Лига 1 не получает столь огромные гонорары от продажи телевизионных прав (как в Англии, например), потому клубам приходится либо ограничиваться скромными покупками, либо продавать (яркий пример – "Монако"). Парижские спортивные порталы, которые имеют связи с клубом, утверждают, что в списке "приоритетной продажи" ПСЖ числятся сразу 10 футболистов. Самым важным из них является Эдисон Кавани. Несмотря на то, что уругваец продолжает забивать, его дальнейшее нахождение в клубе считается нецелесообразным. Во-первых, форварду уже 32, и он вряд ли сможет демонстрировать высокий уровень футбола больше 3 лет. Во-вторых, его контракт истекает в 2020 году, то есть следующее лето – это последний шанс ПСЖ выручить хоть какие-то деньги за Кавани, а не отпустить его бесплатно, или не дотянуть до момента, когда он уже попросту не будет востребован на европейском футбольном рынке. В последние несколько лет в прессе мелькают слухи об отставке (увольнении) спортивного директора парижан Антеро Энрике. Многие недовольны его работой, однако, если ему удастся продать Кавани и качественно его заменить, то срок его работы, с большой долей вероятности, будет продолжен.

Кроме Кавани, в особом списке ПСЖ числятся следующие игроки:

Адриен Рабьо. Этот француз уже точно не пригодится команде и уже летом получит статус свободного агента. Причиной войны с клубом и "глубокого запаса" стало нежелание центрального полузащитника подписывать новый контракт с ПСЖ. С тех пор между Рабьо и парижским клубом возникают постоянные мелкие конфликты. К примеру, после вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов от "Манчестер Юнайтед", француз имел смелость лайкнуть пост Патриса Эвра, который радовался проходу "красных дьяволов" в следующий раунд. Как итог, Рабьо оштрафовали на недельную зарплату. Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет мадридский "Реал", но в последний момент "сливочные" отказались от услуг футболиста.

Юлиан Дракслер. В текущем сезоне Дракслер сыграл 37 неполных матчей в футболке ПСЖ, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Кроме того, Дракслер представляет Германию, что должно было улучшать уровень понимание с соотечественником в лице главного тренера. Однако, Юлиан не совсем званый гость в составе (53% матчей в старте) даже во время травмы Неймара. Видимо, Тухель хочет от футболиста его амплуа большего. Кстати, стоит заметить, что в текущем сезоне Дракслер пробовался на 4 разных позициях: центрального атакующего полузащитника, центрального полузащитника и вингера на обеих флангах.

Томас Менье и Левин Курзава. Как первый, так и второй потеряли стабильное место в основном составе при Тухеле. Более того, Менье еще и сидит на травме. Как сообщается, стиль игры бельгийца не соответствует видению игры Тухеля. Кроме того, к правому защитнику активно присматривается "Манчестер Юнайтед". Претенденты на Курзава пока не называются, но есть информация, что сам игрок не прочь продолжать карьеру в Испании.

Даниэль Алвес и Джанлуиджи Буффон. Возраст! Иные объяснения тут не требуются. Если ПСЖ хочет омолодится, то подвинуться должны именно самые возрастные футболисты команды.

Стенли Нсоки и Кристофер Нкуку. Видимо, Томас Тухель не рассчитывает на них просто в силу недостаточного потенциала. Игроки достаточно молоды и регулярно играли в предсезонных матчах, но редко подпускаются к основному составу.

Кого Тухель захочет видеть на месте ушедших футболистов? Как сообщает Le Parisien, "наставник" ПСЖ хочет сделать упор не на отдельные фамилии, а на усиление конкретных участков поля. В первую очередь, речь идет о центре полузащиты. Немецкий тренер следит за деятельностью Танги Ндомбеле из "Лиона" и Идриссы Гуйе из "Эвертона". Первый уже давно зарекомендовал себя как универсал, который способен как выполнять роль "волнореза", то есть быть столбом опорной зоны (как Н’Голо Канте), так и искать партнеров благодаря длинным передачам и продвигаться вперед за счет "силового дриблинга" (подобно Полю Погба). Второй вариант ориентирован именно за опорную зону. В текущем сезоне сенегалец Гийе является лидером всех топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству успешных отборов за матч – 4,3. Если клубы не захотят отпускать исполнителей, то в запасе имеется вариант с покупкой бразильца Аллана из "Наполи", который, после ухода Жоржиньо в "Челси", стал ключевым звеном в центральной зоне команды Анчелотти. Любой из этих футболистов может усиливать нынешний центр поля Парижа, где уже не будет Рабьо. Если же ПСЖ удастся заполучить двоих игроков из представленного выше списка, то Тухель сорвет настоящий джек-пот.

Конечно, не стоит забывать, что ранее мы рассказывали о возможном уходе Менье и Курзава. На их место в списке Парижа тоже есть несколько футболистов. Один из них – Кристиана Пиччини из "Валенсии". Правый защитник перебрался в Испанию этим летом из лиссабонского "Спортинга" и уже сейчас наиграл 31 матч в футболке клуба. Травмы и высокий уровень конкуренции не могут раскрыть потенциал Пиччини полностью, но нет никаких сомнений, что у Тухеля футболист раскроет свои главные качества, в особенности атакующие. С другой стороны, тренерам ПСЖ не нужно будет волноваться о короткой скамейке. Главный плюс игрока – относительная дешевизна. Согласно данным портала Transfermarkt, итальянец стоит 7,5 млн евро. Именно то что нужно ПСЖ в условиях финансового фейр-плей. Сообщается, что, в случае провала в попытках подписать Пиччини, ПСЖ может обратиться к политике "временного затыкания дыр" и воспользоваться услугами опытных Фелипе Луиса из "Атлетико" или Дейли Блинда из "Аякса".

Главной трансферной целью ПСЖ на следующее трансферное окно является центральный защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт. Совсем недавно футболист дал два противоречивых интервью. В первом голландец заявлял, что желает проследовать за своим другом Френки Де Йонгом в "Барселону", а через неделю изменил свое мнение и сказал, что пойдет туда, куда скажет агент Мино Райола. Эта информация заставляет задуматься о том, что расклады по одном из самых перспективных центральных защитников мира на данный момент могут сложиться абсолютно по-разному. Важно лишь отметить, что в Париже Де Лигт, скорее всего, начнет играть сразу же и будет ближайшим приемником 34-летнего Тиаго Силвы в роле ключевой фигуры в обороне. Конечно же, информация по поводу трансферов все еще не полная. В прессе часто мелькают слухи о желании "Реала" купить Мбаппе или Неймара, а потому трансферное окно обещает быть жарким. Редакция Soccernews собрала все, что есть на данный момент.