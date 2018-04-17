В ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей Неймара

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В ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей НеймараВ ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей своего ведущего форварда Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство парижан осталось недовольно тем, что 26-летний нападающий остался в Бразилии, где он восстанавливается от травмы, и не посетил чемпионский матч своей команды против "Монако", состоявшийся в прошлое воскресенье. Такой неуважительный поступок игрока, за которого было заплачено 222 миллиона евро, привел к тому, что во французском клубе уже начали вести разговоры о возможной продаже футболиста.

Напомним, ПСЖ может обменять Неймара на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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