В ПСЖ намекнули на отставку Почеттино из-за конфликта с Месси

Фото: инстаграм Хамада бин Халифа Аль-Тани/Автор неизвестен

Брат владельца ПСЖ Хамад бин Халифа Аль-Тани отреагировал на замену аргентинского нападающего Лионеля Месси в матче 5-го тура Лиги 1 с "Лионом" (2:1). После замены форвард был очень недоволен и не пожал руку главному тренеру Маурисио Почеттино.

"Лондон — прекрасный город, вы это знаете", — написал Хамад в своем твиттере, опубликовав фотографию Почеттино.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел три матча за парижский клуб, но не отметился результативными действиями.

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