В ПСЖ наметился серьезный кризис в "раздевалке"
Во французском ПСЖ наметился серьезный кризис в "раздевалке" команды, информирует El Pais.
По сведениям издания, в клубе пытаются на "скорую руку" решить проблему нарушения правил финансового Fair Play, вызванную приобретением за 222 миллиона евро у каталонской "Барселоны" Неймара. Ввиду этого "красно-синие" уже определили круг игроков, которые ближайшей зимой могут покинуть команду.
Учитывая такое положение дел, а также то, что в новом клубе бывший игрок "Барсы" уже пошел на конфликт с Эдинсоном Кавани, многие футболисты открыто начинают критиковать действия руководства ПСЖ, решившегося на покупку бразильца.
Напомним, Кавани пропустил общекомандное празднование дня рождения Тиаго Силвы. | soccernews.ru
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