В ПСЖ наступает время перемен! Рассказываем о 5 футболистах, которые могут заменить Неймара в Париже

На днях ситуация с Неймаром буквально взорвала информационное пространство. На заявление владельца ПСЖ о том, что он больше не позволит проявление "звездного поведения" у себя в команде, бразилец ответил буквально следующее: "я не хочу играть в ПСЖ". Очевидно, что после такого размаха постоянные разговоры о трансфере Неймара уже не являются исключительно пустой болтовней ради привлечения внимания. И если о судьбе бразильца мы вчера поговорили, то вопрос его дальнейшей замены является очень даже актуальным. Редакция Soccernews составила свой список из 5 футболистов, которые в перспективе могут приехать в Париж и заменить звездного бразильца. Важно: в список были включены лишь те фамилии, которые упоминаются в европейских СМИ как прямой объект интереса ПСЖ.

Антони Марсиаль ("Манчестер Юнайтед")

Прошлой зимой французский вингер подписал новый 5-летний контракт с "Манчестер Юнайтед", но тогда он еще не знал, что "красные дьяволы" останутся без Лиги Чемпионов. Возможность вернуться на родину, получать большую зарплату и регулярно выступать в самом престижном еврокубке – большой соблазн для 23-летнего вингера, который никогда не считался незаменимым игроком основы на "Олд Траффорд". Особенно ярко этот тезис подтверждался по ходу текущего сезона. ПСЖ не впервые интересуется экс-звездой "Монако", а Марсияль, как заявляют европейские СМИ, не раз заявлял (пусть и не в прямой форме), что приглашение в ПСЖ было бы воспринято исключительно позитивно с его стороны. Нынешняя ситуация всячески способствует тому, чтобы стороны сели за стол переговоров.

Николя Пепе ("Лилль")

Нападающий "Лилля" около двух лет находится на карандаше у скаутов ПСЖ. Наколотив 22 гола в прошлом сезоне Лиги 1, ивуариец привлек внимание таких клубов как "Бавария", "Ливерпуль" или, например, "Манчестер Юнайтед", но именно Париж считается основным претендентом на 24-летнего игрока (во всяком случае, об этом во всю трубят во Франции). Как сообщается, президент ПСЖ обещает Пепе больше 10 млн евро в качестве зарплаты, а также гарантированное место в старте и роскошный особняк в окрестностях Парижа(!). Если зимой один из самых перспективных форвардов мира сильно сомневался, переходить ли ему в ПСЖ, где трудно сыскать счастье за спинами Неймара и Мбаппе, то сейчас дорога на "Парк де Пренс" выглядит открытой, просторной и без особых ухабов. Вероятные трансферы Кавани (которого, по слухам, тоже хотят "сплавить") и Неймара открывают перед Пепе фантастические перспективы.

Лерой Сане ("Манчестер Сити")

Поговаривают, что 23-летнему вингеру, который провел хороший сезон в "Манчестер Сити", если смотреть на статистику (10 голов и 11 ассистов), надоели регулярные ротации в исполнении Гвардиолы. Сане хочет играть в каждом матче и не собирается греть скамейку запасных. Пока Пеп просит у своего подопечного терпения и большей самоотдачи, тот грозится уйти бесплатно следующим летом, если его не отпустят уже сейчас. Серьезными разногласиями между немецким вингером и представителями чемпиона Англии может воспользоваться ПСЖ, где Лерой воспринимался бы в качестве идеальной замены для Неймара. Он несколько напоминает бразильца по манере игры, а также стоит не так уж и дорого (по меркам топ-клубов) – около 90 млн евро. Несмотря на то, что контракт Сане завершается через год, парижане имеют супершанс уговорить "Манчестер Сити" отпустить игрока прямо сейчас. Но действовать придется быстро, ведь на горизонте активно маячит "Бавария".

Пауло Дибала ("Ювентус")

После прихода Криштиану Роналду аргентинец потерял место в составе "Ювентуса" и держит в голове идею покинуть туринский гранд. "Есть большая вероятность, что Пауло сменит клуб, ему нужен новый импульс. Он не чувствует себя счастливым. Многим другим игрокам тоже некомфортно в Ювентусе", – однажды сказал брат аргентинского игрока. Целый ряд команд, среди которых "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Бавария", пристально следят за ситуацией вокруг Дибалы и его новых ролей в расположении "старой синьоры" после прихода Сарри, но пока европейские СМИ указывают только на контакт с представителями ПСЖ, которые не против провернуть очень громкую сделку. Цена вопроса – 100 млн евро.

Филиппе Коутиньо ("Барселона")

Забавно, но приоритетная цель ПСЖ находится в "Барселоне", с которой Аль-Хелаифи серьезно поссорился и даже повоевал после трансфера Неймара за 222 млн евро в 2017 году. С тех пор представители обеих клубов почти не контактировали, а Бартомеу неоднократно называл парижан "злостными нарушителями финансового фэйр-плей". Однако на этот раз в переговорах заинтересованы даже не две, а сразу три стороны. Коутинью, провалившись на "Камп Ноу", стремится перезапустить свою карьеру именно, и "Парк де Пренс", по его мнению, является неплохим решением. Его желание полностью поддерживают ПСЖ и "Барселона"! "Блаугранас" работают над возвращением Неймара и хотят использовать его партнера по сборной в качестве разменной монеты. При таких условиях каталонцам пришлось бы доплатить Аль-Хелаифи еще примерно 100-120 млн евро, сэкономив почти половину суммы.

Игорь Малиенко | soccernews.ru