В ПСЖ назревает конфликт между игроками



Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поставил лайк комментарию в Instagram, который содержал оскорбления в адрес вратарей команды Альфонса Ареоля и Кевина Траппа.

"Ареоля и Трапп – это два куска говна. Нам нужно продать их и купить нормального вратаря - Наваса или Онану", - гласит комментарий.

В прошлом сезоне 26-летний Ареоля провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах и пропустил 27 голов. 29-летний Трапп на правах аренды выступал за "Айнтрахт", в составе которого пропустил 61 гол в 45 поединках.

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