В ПСЖ назревает конфликт? Неймар и Кавани едва не вступили в ссору друг с другом во время матча с "Лионом"

По ходу вчерашнего матча французской Лиги 1 ПСЖ против "Лиона" между форвардами парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани случились серьезные разногласия.

Так, сначала футболисты не смогли определить, кто будет пробивать штрафной удар, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться Дани Алвеса, который передал мяч своему соотечественнику. Затем же уругваец и бразилец долго дискутировали на предмет того, кто будет исполнять пенальти.

Напомним, ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:0. | soccernews.ru