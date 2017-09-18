В ПСЖ назревает конфликт? Неймар и Кавани едва не вступили в ссору друг с другом во время матча с "Лионом"

Теги псжлионэдинсон кавани неймар

В ПСЖ назревает конфликт? Неймар и Кавани едва не вступили в ссору друг с другом во время матча с "Лионом"По ходу вчерашнего матча французской Лиги 1 ПСЖ против "Лиона" между форвардами парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани случились серьезные разногласия.

Так, сначала футболисты не смогли определить, кто будет пробивать штрафной удар, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться Дани Алвеса, который передал мяч своему соотечественнику. Затем же уругваец и бразилец долго дискутировали на предмет того, кто будет исполнять пенальти.

Напомним, ПСЖ обыграл "Лион" со счетом 2:0. | soccernews.ru

комментарии
tema

неймар звони харе если кавани будет выебываться тот его быстро на свой палец насадит

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