В ПСЖ назревает новый конфликт из-за Неймара

Теги псжадриан рабьонеймар

В ПСЖ назревает новый конфликт из-за НеймараПолузащитник ПСЖ Адриан Рабьо выразил недовольство возможным новым контрактом своего партнера по команде Неймара.

Так, по сведениям французской прессы, 23-летний хавбек, ведущий переговоры со своим клубом о продлении действующего контракта, остался недоволен тем, что парижане могут предложить новое соглашение бразильцу, который только прошлым летом перебрался на "Парк де Пренс". В частности, своим одноклубникам Рабьо заявил: "Для ПСЖ существует только Неймар. В таком случае ему нужно играть в одиночку".

Напомним, отец Неймара попросил агента подыскать новый клуб для сына. | soccernews.ru

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