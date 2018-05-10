В ПСЖ назревает новый конфликт из-за Неймара

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо выразил недовольство возможным новым контрактом своего партнера по команде Неймара.

Так, по сведениям французской прессы, 23-летний хавбек, ведущий переговоры со своим клубом о продлении действующего контракта, остался недоволен тем, что парижане могут предложить новое соглашение бразильцу, который только прошлым летом перебрался на "Парк де Пренс". В частности, своим одноклубникам Рабьо заявил: "Для ПСЖ существует только Неймар. В таком случае ему нужно играть в одиночку ".

Напомним, отец Неймара попросил агента подыскать новый клуб для сына. | soccernews.ru