В ПСЖ назвали сроки восстановления Рамоса

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос пропустит еще 10 дней, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Футболист пока продолжит заниматься по индивидуальной программе. Таким образом, он вернется в строй ориентировочно к 25 октября.

Напомним, что 35-летний Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" на правах свободного агента. Пока что он не провел за парижан ни одного матча.

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