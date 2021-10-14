В ПСЖ назвали сроки восстановления Рамоса
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос пропустит еще 10 дней, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Футболист пока продолжит заниматься по индивидуальной программе. Таким образом, он вернется в строй ориентировочно к 25 октября.
Напомним, что 35-летний Рамос перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из мадридского "Реала" на правах свободного агента. Пока что он не провел за парижан ни одного матча.
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|М
|О
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|ПСЖ
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|Реймс
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|7
|Лион
|28
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|Монпелье
|28
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|Монако
|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
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|Бордо
|28
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|Нант
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|Метц
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|28
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|Ним
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|Тулуза
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|13