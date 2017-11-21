В ПСЖ назвали возможных сменщиков Эмери
ПСЖ продолжает поиски нового главного тренера команды на случай ухода Унаи Эмери, контракт которого заканчивается в июне 2018 года.
В список возможных наставников входят Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Леонарду Жардим ("Монако"), Андре Виллаш-Боаш ("Шанхай Теллэйс") и Паулу Фонсека ("Шахтер").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|13
|23
|6
|ФК Кан
|13
|19
|7
|Сент-Этьен
|13
|18
|8
|Монпелье
|13
|17
|9
|Бордо
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Амьен
|13
|15
|13
|Дижон
|13
|15
|14
|Труа
|13
|15
|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Анжер
|13
|14
|17
|Ницца
|13
|14
|18
|Страсбур
|13
|13
|19
|Лилль
|13
|12
|20
|Метц
|13
|4