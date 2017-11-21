В ПСЖ назвали возможных сменщиков Эмери

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В ПСЖ назвали возможных сменщиков ЭмериПСЖ продолжает поиски нового главного тренера команды на случай ухода Унаи Эмери, контракт которого заканчивается в июне 2018 года.

В список возможных наставников входят Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Леонарду Жардим ("Монако"), Андре Виллаш-Боаш ("Шанхай Теллэйс") и Паулу Фонсека ("Шахтер").

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