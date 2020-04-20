В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов

Теги псжмаркиньос

В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов

ПСЖ ведет переговоры по снижению зарплат футболистам. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, руководство надеется, что игроки согласятся на сокращение оклада на 20-30%. Переговоры продвигаются медленно, так как стороны не могут согласовать процент сокращения, а также не могут решить, куда именно вложить сэкономленные деньги - на благотворительность или на поддержку сотрудников клуба низшего звена.

Интересы игроков представляют Тьяго Силва и Маркиньос.

Отметим, что в прошлом году бюджет ПСЖ составил 637 миллионов евро, 371 миллион уходит на зарплаты.

Розыгрыш Лиги 1 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса"

ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов