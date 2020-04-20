В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов
ПСЖ ведет переговоры по снижению зарплат футболистам. Об этом сообщает L’Equipe.
По данным источника, руководство надеется, что игроки согласятся на сокращение оклада на 20-30%. Переговоры продвигаются медленно, так как стороны не могут согласовать процент сокращения, а также не могут решить, куда именно вложить сэкономленные деньги - на благотворительность или на поддержку сотрудников клуба низшего звена.
Интересы игроков представляют Тьяго Силва и Маркиньос.
Отметим, что в прошлом году бюджет ПСЖ составил 637 миллионов евро, 371 миллион уходит на зарплаты.
Розыгрыш Лиги 1 приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13