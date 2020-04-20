В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов

ПСЖ ведет переговоры по снижению зарплат футболистам. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, руководство надеется, что игроки согласятся на сокращение оклада на 20-30%. Переговоры продвигаются медленно, так как стороны не могут согласовать процент сокращения, а также не могут решить, куда именно вложить сэкономленные деньги - на благотворительность или на поддержку сотрудников клуба низшего звена.

Интересы игроков представляют Тьяго Силва и Маркиньос.

Отметим, что в прошлом году бюджет ПСЖ составил 637 миллионов евро, 371 миллион уходит на зарплаты.

Розыгрыш Лиги 1 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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