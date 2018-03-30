В ПСЖ не стали комментировать возможный уход Эмери

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В ПСЖ не стали комментировать возможный уход ЭмериСпортивный директор ПСЖ Антеро Энрике отказался комментировать слухи по поводу нового главного тренера команды.

Напомним, что соглашение с действующим наставником Унаи Эмери рассчитано до июня 2018 года.

"Каждый день мы сталкиваемся с информацией о якобы новом главном тренере ПСЖ. Мы хотим заявить, что сейчас тренер ПСЖ - Унаи Эмери. У него есть контракт с клубом, и не время обсуждать возможных преемников. Сейчас мы находимся в важной фазе сезоне, у нас много работы для того, чтобы достичь поставленные цели. Нам нужно сосредоточиться на этом. Ни один тренер в мире не сможет сказать, что он вел переговоры с нами. Все болельщики должны знать, что только клуб может опубликовать официальную информацию по этому вопросу", - сказал он.

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