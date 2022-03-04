В ПСЖ нет согласия по поводу приглашения Зидана
Фото инстаграм Зинедина Зидана
В руководстве ПСЖ нет единой позиции касательно возможного назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.
По информации Foot Mercato, 49-летнего француза очень ценит владелец клуба эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Они регулярно общаются друг с другом.
В то же время спортивный директор парижан Леонардо не хочет работать с бывшим наставником "сливочных", и это взаимно.
Напомним, что Зидан покинул "Реал" в мае 2021 года и с тех пор остаётся без команды.
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|28
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|Лилль
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|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13