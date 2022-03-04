В ПСЖ нет согласия по поводу приглашения Зидана

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В ПСЖ нет согласия по поводу приглашения Зидана

Фото инстаграм Зинедина Зидана

В руководстве ПСЖ нет единой позиции касательно возможного назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

По информации Foot Mercato, 49-летнего француза очень ценит владелец клуба эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Они регулярно общаются друг с другом.

В то же время спортивный директор парижан Леонардо не хочет работать с бывшим наставником "сливочных", и это взаимно.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" в мае 2021 года и с тех пор остаётся без команды.

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