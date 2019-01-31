В ПСЖ Неймар травмируется чаще, чем в "Барселоне": опубликована статистика

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В ПСЖ Неймар травмируется чаще, чем в "Барселоне": опубликована статистика

Нападающий ПСЖ Неймар получил травму ноги в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" и выбыл из строя на 2,5 месяца.

Как сообщает L'Equipe, за полтора сезона в стане парижан 26-летний бразилец пропустил из-за повреждений больше игр, чем за четыре сезона в "Барселоне".

Согласно подсчётам издания, будучи игроком "сине-гранатовых", Неймар из-за проблем со здоровьем не принимал участие в 21 поединке, а в составе ПСЖ он уже не сыграл в 26 матчах.

Напомним, что трансфер звёздного латиноамериканца обошёлся французскому гранду в 222 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар посетил Барселону в рамках курса лечения травмы ноги. | http://soccernews.ru

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