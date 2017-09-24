В ПСЖ Неймар зарабатывает за час более 4-х тысяч евро

Немецкое издание Der Spiegel обнародовало данные контракта вингера французского ПСЖ Неймара с его клубом.

Так, согласно сведениям источника, размер оклада бразильца равняется 37 миллионам евро в год, что составляет 3,07 миллионов евро в месяц, 100 тысяч евро в день или 4,17 тысячи евро в час.