В ПСЖ определились с приоритетным кандидатом на замену Эмери

Руководство ПСЖ определилось с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Так, по сведениям Paris United, главной альтернативой своему наставнику парижане назвали Луиса Энрике, который решил отдохнуть в текущем сезоне от работы после своего сотрудничества с каталонской "Барселоной". Сам 47-летний специалист заинтересован в переезде на "Парк де Пренс", однако пока не стороны не могут согласовать условия будущей сделки.

Напомним, ПСЖ интересуется вингером "Реала". | soccernews.ru