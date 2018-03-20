В ПСЖ определились с приоритетным кандидатом на замену Эмери

Теги псжунаи эмерилуис энрике

В ПСЖ определились с приоритетным кандидатом на замену ЭмериРуководство ПСЖ определилось с приоритетным кандидатом на замену главному тренеру своей команды Унаи Эмери.

Так, по сведениям Paris United, главной альтернативой своему наставнику парижане назвали Луиса Энрике, который решил отдохнуть в текущем сезоне от работы после своего сотрудничества с каталонской "Барселоной". Сам 47-летний специалист заинтересован в переезде на "Парк де Пренс", однако пока не стороны не могут согласовать условия будущей сделки.

Напомним, ПСЖ интересуется вингером "Реала". | soccernews.ru

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