В ПСЖ определились с возможной заменой для Неймара

Французский ПСЖ определился с возможной заменой для своего форварда Неймара, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Как информирует Corriere della Sera, в случае расставания с бразильцем парижане планируют подписать нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. При этом отмечается, что "красно-синие" уже вышли на контакт с братом и агентом 24-летнего аргентинца Мариано.