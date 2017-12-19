В ПСЖ определились с возможной заменой для Неймара

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В ПСЖ определились с возможной заменой для НеймараФранцузский ПСЖ определился с возможной заменой для своего форварда Неймара, которого слухи активно связывают с мадридским "Реалом".

Как информирует Corriere della Sera, в случае расставания с бразильцем парижане планируют подписать нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. При этом отмечается, что "красно-синие" уже вышли на контакт с братом и агентом 24-летнего аргентинца Мариано.

Напомним, в ПСЖ ответили Пересу на его слова о Неймаре. | soccernews.ru
 

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