В ПСЖ опровергли информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы для айфонов

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опровергла информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы для айфонов за победу в чемпионате Франции нынешнего сезона.

"Компания iDesign Gold незаконно воспользовалась нашим именем для своего пиара. Информация о том, что игроки получат золотые чехлы является ложной. Такие действия не отвечают философии клуба", - говорится в заявлении клуба.

Также в клубе заявили, что намерены запретить компании любое использование символики ПСЖ. В ближайшее время клуб намерен подать в суд, сообщает Le Parisien.

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