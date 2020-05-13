В ПСЖ опровергли информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы для айфонов
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опровергла информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы для айфонов за победу в чемпионате Франции нынешнего сезона.
"Компания iDesign Gold незаконно воспользовалась нашим именем для своего пиара. Информация о том, что игроки получат золотые чехлы является ложной. Такие действия не отвечают философии клуба", - говорится в заявлении клуба.
Также в клубе заявили, что намерены запретить компании любое использование символики ПСЖ. В ближайшее время клуб намерен подать в суд, сообщает Le Parisien.
Не пропустите: ПСЖ может усилиться двумя игроками "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Байер" определился со стоимостью трансфера Кая Хаверца
-
Самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург из-за аварии
-
Экс-игрок "Ювентуса" назвал коронавирус обычным гриппом
-
Будущий тренер "Локомотива" не может приехать в Россию
-
Адвокат Мамаева рассказал, зачем Павел требует пересмотра приговора суда
-
"Зенит" договорился с Семаком о новом контракте
-
4
"Наши моменты". Жена Месси поделилась семейным фото с мужем и сыном
-
"Локомотив" хочет сохранить Семина, но не в качестве тренера
-
Юрий Семин отреагировал на информацию о своем уходе из "Локомотива"
-
В ПСЖ опровергли информацию о том, что клуб подарит игрокам золотые чехлы для айфонов
-
"Локомотив" объявит об уходе Семина в ближайшие дни
-
Андре Шюррле больше не сыграет за "Спартак"
-
"Ливерпуль" нацелился на венгерского таланта
-
Приговор Кокорину и Мамаев отменен
-
"Ювентус" предложит "Манчестер Юнайтед" трех игроков в обмен на Погба
-
60 лет назад "Реал" выиграл пятую Лигу Чемпионов, забив семь голов в финале
-
Суд вынес решение по фанату, который ударил болельщика "Зенита"
-
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал, когда его могут выписать из больницы
-
1
Легенды АПЛ выбрали лучшего обладателя "Золотого мяча" в истории
-
3
ФИФА не будет определять лучшего игрока мира по итогам 2020 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13