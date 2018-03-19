В ПСЖ опровергли информацию о требованиях Неймара

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В ПСЖ опровергли информацию о требованиях НеймараВ ПСЖ опровергли информацию о требованиях Неймара увеличить ему размер заработной платы.

Как информирует football.fr, парижане официально подтвердили, что информация о запросе 26-летнего нападающего об увеличении ему оклада, опубликованная британским изданием Times, является выдуманной. В клубе считают, что появление таких сведений порождает слухи о желании бразильца сменить команду.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар запросил у ПСЖ рекордную для футбола зарплату. | soccernews.ru

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