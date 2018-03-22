В ПСЖ отказались от услуг Анчелотти

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В ПСЖ отказались от услуг АнчелоттиРуководство ПСЖ не рассматривает вариант с возвращением в команду Карло Анчелотти.

Источник сообщает, что некоторые игроки хотели бы возвращения специалиста, но руководство парижан отвергло эту возможность.

По данным источника, в клубе надеются пригласить на должность Луиса Энрике или наставника "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино. Также в список входит главный тренер "Ювентуса"  Массимилиано Аллегри.

Анчелотти работал с ПСЖ с 2011 по 2013 год.

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