В ПСЖ отказались от услуг Анчелотти

Руководство ПСЖ не рассматривает вариант с возвращением в команду Карло Анчелотти.

Источник сообщает, что некоторые игроки хотели бы возвращения специалиста, но руководство парижан отвергло эту возможность.

По данным источника, в клубе надеются пригласить на должность Луиса Энрике или наставника "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Также в список входит главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Анчелотти работал с ПСЖ с 2011 по 2013 год.

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