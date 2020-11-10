В ПСЖ отреагировали на информацию о возможной отставке Тухеля

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В ПСЖ отреагировали на информацию о возможной отставке Тухеля

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что руководство французского клуба не собирается увольнять главного тренера Томаса Тухеля.

"Мы поддерживаем Тухеля. У нас были совещания по разным вопросам, но разговора о смене тренера не было", - приводит слова Леонардо пресс-служба парижского клуба.

Ранее между Тухелем и Леонардо произошел конфликт. Тренер подверг критике работу клуба на трансферном рынке, Леонардо остался недоволен словами наставника.

ПСЖ является лидером чемпионата Франции после 10 туров. В Лиге Чемпионов парижский клуб набрал лишь три очка в трех матчах.

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