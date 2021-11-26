В ПСЖ отреагировали на слухи о переговорах с Зиданом

Фото твиттер "Реала"

Спортивный директор ПСЖ Леонардо отрицает, что в клубе готовятся к смене главного тренера.

СМИ писали, что Маурисио Почеттино может уйти в "Манчестер Юнайтед", а вместо него парижан возглавит Зинедин Зидан.

"Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил отпустить его, и ни один клуб не связывался с нами по поводу него.

Мы очень уважаем Зидана. Но я могу с полной ответственностью заявить, что мы не ведём с ним переговоры и никаких встреч с ним у нас не было", - цитирует Леонардо Marca.

Напомним, что контракт Почеттино с ПСЖ действует до 30 июня 2023 года.

Зидан в мае покинул мадридский "Реал" и с тех пор остаётся без команды.

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