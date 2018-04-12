В ПСЖ ответили на обвинения в нарушении финансового фэйр-плей

Французский ПСЖ опроверг информацию о нарушениях правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что британское издание Financial Times утверждало, что парижский клуб соврал, сообщив о спонсорских взносах в 200 млн евро.

"ПСЖ сожалеет, что за несколько дней до запланированной встречи с УЕФА в британской прессе опубликовали ложные сведения, которые дискредитируют наш клуб.

УЕФА имеет чёткое видение финансовой ситуации в нашем клубе и не сомневается в достоверности сумм долгосрочных контрактов с партнёрами", - заявили в клубе.

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