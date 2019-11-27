В ПСЖ ответили на слухи о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

В ПСЖ ответили на слухи о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что нападающий Килиан Мбаппе не перейдет в "Реал" и останется в команде.

"Мы медленно продвигаемся вперед в вопросе с продлением контракта с Мбаппе. Килиан на 100 процентов останется в ПСЖ. Он с нами, а остальное не важно", - приводит слова Леонардо Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" может купить форварда в летнее трансферное окно за 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 13 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Стало известно, какую зарплату ПСЖ готов предложить Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" сообщил подробности травмы Азара

"Реал" сообщил подробности травмы Азара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 13 28
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 28
3 Севилья Севилья 14 27
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 14 25
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 14 23
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 14 23
7 Хетафе Хетафе 14 21
8 Гранада Гранада 14 21
9 Леванте Леванте 14 20
10 Валенсия Валенсия 14 20
11 Осасуна Осасуна 14 19
12 Вильярреал Вильярреал 14 18
13 Алавес Алавес 14 18
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 14 17
15 Бетис Бетис 14 16
16 Эйбар Эйбар 14 15
17 Мальорка Мальорка 14 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 14 12
19 Эспаньол Эспаньол 14 9
20 Леганес Леганес 14 6
Полная таблица

топ-5 тегов