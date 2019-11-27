В ПСЖ ответили на слухи о возможном переходе Мбаппе в "Реал"



Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что нападающий Килиан Мбаппе не перейдет в "Реал" и останется в команде.

"Мы медленно продвигаемся вперед в вопросе с продлением контракта с Мбаппе. Килиан на 100 процентов останется в ПСЖ. Он с нами, а остальное не важно", - приводит слова Леонардо Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" может купить форварда в летнее трансферное окно за 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 13 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Стало известно, какую зарплату ПСЖ готов предложить Мбаппе. | http://soccernews.ru