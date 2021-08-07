В ПСЖ ответили на слухи о завершении переговоров с Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

ПСЖ опроверг информацию о договорённости с бывшим нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

Пресс-служба парижан в ответ на запрос Goal.com сообщила, что сделка с 34-летним футболистом ещё не заключена.

Ранее о завершении переговоров с аргентинцем объявил брат владельца ПСЖ Халифа бин Хамад Аль-Тани.

Также утверждалось, что клуб арендовал Эйфелеву башню на ближайший вторник для презентации Месси.

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