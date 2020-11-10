В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду

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В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо заявил, что французский клуб интересуется португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду

"Кто знает, возможно, завтра утром Роналду проснется и захочет перейти в другой клуб. Приобрести Криштиану может лишь небольшое число клубов. Одним из них является ПСЖ. Дело в возможностях клуба. Мы готовимся к трансферному окну. У нас есть приоритетные цели, но может произойти что-то непредвиденное", - приводит слова Леонардо Goal.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 35-летнего Роналду летом 2021 года, так как клубу стал сложно платить португальцу зарплату, которая составляет 31 миллион евро в год.

В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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