В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо заявил, что французский клуб интересуется португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Кто знает, возможно, завтра утром Роналду проснется и захочет перейти в другой клуб. Приобрести Криштиану может лишь небольшое число клубов. Одним из них является ПСЖ. Дело в возможностях клуба. Мы готовимся к трансферному окну. У нас есть приоритетные цели, но может произойти что-то непредвиденное", - приводит слова Леонардо Goal.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 35-летнего Роналду летом 2021 года, так как клубу стал сложно платить португальцу зарплату, которая составляет 31 миллион евро в год.
В нынешнем сезоне Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17