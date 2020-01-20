В ПСЖ подтвердили желание Кавани покинуть клуб
Спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил, что форвард Эдинсон Кавани действительно хочет уйти из клуба.
"Мы надеялись, что Кавани останется. Но он сам попросил об уходе. Сейчас клуб занимается анализом ситуации. У нас было предложение от "Атлетико", которое мы посчитали маленьким. Тем не менее, есть вероятность, что Кавани покинет команду до февраля. Ранее мы никогда не думали о его продаже. Но мы уважаем Эдинсона и прислушиваемся к нему. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни", - цитирует Леонардо Goal.com.
Напомним, что через полгода истекает контракт Кавани с ПСЖ и стороны не собираются его продлевать.
В текущем сезоне 32-летний уругвайский нападающий из-за регулярных травм сыграл за парижан всего 14 матчей и забил 5 голов.
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|Команда
|М
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|Ренн
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|Нант
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|Лилль
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|6
|Монпелье
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|30
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|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12