В ПСЖ приняли неожиданное решение по трансферу Паредеса

ПСЖ отложил сделку по трансферу аргентинского полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Paris United.

По сведениям издания, парижский клуб в последний момент решил пересмотреть некоторые детали сделки. Такое решение принял спортивный директор парижан Антеро Энрике.

При этом Паредес уже провел фотосессию в форме ПСЖ перед объявлением трансфера. Ранее планировалось, что французский клуб заплатит за 24-летнего хавбека 40 миллионов евро. Эта сумма могла увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов.

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