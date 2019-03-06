В ПСЖ приняли решение по Буффону

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В ПСЖ приняли решение по Буффону

ПСЖ намерен продлить контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб предложил голкиперу новое соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года. Его нынешний контракт истекает ближайшим летом.

41-летний Буффон выступает за ПСЖ с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за парижский клуб во всех турнирах и пропустил 10 голов.

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