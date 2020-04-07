В ПСЖ приняли решение по Икарди

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В ПСЖ приняли решение по Икарди

"Пари Сен-Жермен" намерен выкупить трансфер нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, парижане готовы выплатить за футболиста полную сумму выкупа в размере 70 миллионов евро. Впрочем, проблемой может стать желание аргентинца, который надеется вернуться в Италию.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди выступает за ПСЖ на правах аренды, провел за клуб 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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