В ПСЖ приняли решение по трансферу Паредеса

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В ПСЖ приняли решение по трансферу Паредеса

ПСЖ не договорился с "Зенитом" по трансферу аргентинского полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса и переключился на сенегальского хавбека "Эвертона" Идриссу Гейе, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, французский клуб готов заплатить за Гейе 25 миллионов евро, тогда как "Зенит" требовал за Паредеса не менее 40 миллионов. ПСЖ намерен купить центрального полузащитника в январе в связи с травмой Марко Верратти, а также переводом в дубль Адриена Рабьо за отказ продлевать контракт.

При этом на Паредеса по-прежнему претендует "Челси".

В нынешнем сезоне 29-летний Гейе провел за "Эвертон" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль. | http://soccernews.ru

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