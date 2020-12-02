В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды
Между главным тренером "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем и полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, руководство французского клуба очень обеспокоено сложившейся ситуацией между футболистом и тренером. В клубе опасаются, что хавбек может отказаться продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.
Конфликт произошел 24 ноября во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (1:0). Тухель заменил Ди Марию на 64-й минуте, что привело аргентинца в ярость. В следующим матче Ди Мария остался в запасе.
В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
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