В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды

Между главным тренером "Пари Сен-Жермен" Томасом Тухелем и полузащитником Анхелем Ди Марией, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, руководство французского клуба очень обеспокоено сложившейся ситуацией между футболистом и тренером. В клубе опасаются, что хавбек может отказаться продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Конфликт произошел 24 ноября во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (1:0). Тухель заменил Ди Марию на 64-й минуте, что привело аргентинца в ярость. В следующим матче Ди Мария остался в запасе.

В нынешнем сезоне 32-летний Ди Мария провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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