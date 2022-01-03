В ПСЖ произошел очередной случай заражения коронавирусом

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В ПСЖ произошел очередной случай заражения коронавирусом

Фото: инстаграм Данилу Перейры/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Данилу Перейра заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте французского клуба.

В связи с этим футболист был помещен на карантин. Данилу стал пятым заразившимся игроком ПСЖ. Ранее положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у Лионеля Месси, Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаляа.

В нынешнем сезоне 30-летний Данилу провел за ПСЖ 19 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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