В ПСЖ прокомментировали будущее Маркиньоса

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В ПСЖ прокомментировали будущее Маркиньоса

Фото сайт Лиги 1

Центральный защитник ПСЖ Маркиньос, возможно, завершит карьеру в парижском клубе.

Такой сценарий допустил спортивный директор "красно-синих" Леонардо.

"Маркиньос навсегда останется в "Пари Сен-Жермен". Он не хочет покидать клуб", - цитирует функционера твиттер Фабрицио Романо.

27-летний бразилец выступает за ПСЖ с июля 2013 года, сыграл 342 матча, забил 34 гола и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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