В ПСЖ прокомментировали информацию о возможном разрыве контракта с Рамосом
Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал информацию о том, что клуб может разорвать контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.
"Мы знали о травме Рамоса, когда подписывали с ним в контракте. СМИ, которые пишут о возможном разрыве контракта, просто играют в свои игры. Мы знали, что у Серхио не все в порядке со здоровьем", - приводит слова Леонардо Football Espana.
35-летний Рамос перешел в ПСЖ из "Реала" прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за французский клуб из-за травм.
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