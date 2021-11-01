В ПСЖ прокомментировали информацию о возможном разрыве контракта с Рамосом

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал информацию о том, что клуб может разорвать контракт с испанским защитником Серхио Рамосом.

"Мы знали о травме Рамоса, когда подписывали с ним в контракте. СМИ, которые пишут о возможном разрыве контракта, просто играют в свои игры. Мы знали, что у Серхио не все в порядке со здоровьем", - приводит слова Леонардо Football Espana.

35-летний Рамос перешел в ПСЖ из "Реала" прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за французский клуб из-за травм.

Не пропустите: Спортивный директор ПСЖ высказался о Почеттино. | http://soccernews.ru