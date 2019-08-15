В ПСЖ прокомментировали информацию об отстранении Неймара от тренировок



Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий Неймар отстранен от тренировок с командой.

"Данная информация является неправдой. Неймар восстанавливается после травмы и занимается индивидуально. Он является игроком ПСЖ и его контракт действует еще три года. Мы должны все тщательно проанализировать до того, как он вернется на поле.

Судя по реакции фанатов, Неймар допустил ошибку. Но он потрясающий игрок и я думаю, что и хороший парень.

Мы ведем переговоры по его будущему, но никакой новой информации по этому поводу нет", - цитирует Леонардо RMC Sport.

Напомним, что на 27-летнего Неймара претендуют "Реал" и "Барселона".

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