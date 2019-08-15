В ПСЖ прокомментировали информацию об отстранении Неймара от тренировок
Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал информацию о том, что бразильский нападающий Неймар отстранен от тренировок с командой.
"Данная информация является неправдой. Неймар восстанавливается после травмы и занимается индивидуально. Он является игроком ПСЖ и его контракт действует еще три года. Мы должны все тщательно проанализировать до того, как он вернется на поле.
Судя по реакции фанатов, Неймар допустил ошибку. Но он потрясающий игрок и я думаю, что и хороший парень.
Мы ведем переговоры по его будущему, но никакой новой информации по этому поводу нет", - цитирует Леонардо RMC Sport.
Напомним, что на 27-летнего Неймара претендуют "Реал" и "Барселона".
Не пропустите: У Неймара может случиться рецидив старой травмы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании
-
Экс-форвард сборной Украины назвал самую большую сумму, которую платил за секс
-
Нолито вернется в "Сельту"
-
"Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи"
-
Месси показал, как восстанавливается после травмы
-
Вальверде рассказал, как проходит восстановление Месси после травмы
-
"Рома" согласовала трансфер защитника "Ливерпуля" Ловрена
-
В ПСЖ прокомментировали информацию об отстранении Неймара от тренировок
-
1
Вальверде назвал цель "Барселоны" в новом сезоне
-
Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" не купил португальского форварда
-
Названа окончательная сумма трансфера Тила в "Спартак"
-
ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара
-
Поль Погба все еще рассчитывает сменить клуб
-
"Торпедо" представило новую игровую форму
-
Резиуан Мирзов заявил, что в этом сезоне "Спартак" будет радовать болельщиков
-
Игрок "Реал Сосьедада" Порту выбыл из-за травмы
-
Дзюба назвал свою версию сборной мечты
-
СМИ: "Динамо" и "Спартак" - самые убыточные клубы России в 2018 году
-
Жоржиньо рассказал, что ему неприятно, когда фанаты ассоциируют его только с Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" готов продлить контракт с Линеделефом до 2025 года