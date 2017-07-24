В ПСЖ работают над тем, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play при трансфере Неймара

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В ПСЖ работают над тем, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play при трансфере НеймараВо французском ПСЖ работают над тем, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play при вероятном трансфере форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

Как информирует The Sun, в целом покупка 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" обойдется парижанам почти в 400 миллионов евро - 222 миллиона составит сумма трансфера и 174 миллионов будут потрачены на зарплату футболисту.

Естественно, что сделать такую проплату, не нарушив правила финансового Fair Play, французский гранд не сможет. Поэтому в клубе рассматривают вариант, при котором контракт бразильца будет выкуплен не ПСЖ, а Фондом спортивных инвестиций "Oryx Qatar".

Напомним, трансфер Неймара может быть оформлен в течение уже ближайших дней. | soccernews.ru

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