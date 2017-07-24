В ПСЖ работают над тем, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play при трансфере Неймара
Во французском ПСЖ работают над тем, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play при вероятном трансфере форварда каталонской "Барселоны" Неймара.
Как информирует The Sun, в целом покупка 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" обойдется парижанам почти в 400 миллионов евро - 222 миллиона составит сумма трансфера и 174 миллионов будут потрачены на зарплату футболисту.
Естественно, что сделать такую проплату, не нарушив правила финансового Fair Play, французский гранд не сможет. Поэтому в клубе рассматривают вариант, при котором контракт бразильца будет выкуплен не ПСЖ, а Фондом спортивных инвестиций "Oryx Qatar".
Напомним, трансфер Неймара может быть оформлен в течение уже ближайших дней. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" намерен купить ещё четырёх игроков
-
Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива"
-
Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать Папастатопулоса
-
"Ливерпуль" сделал очередное предложение по Наби Кейта
-
ПСЖ готов включить в сделку по Санчесу одного из своих игроков
-
Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов
-
Раньери хочет купить вратаря "Фиорентины"
-
Киевское "Динамо" интересуется Голофкой
-
В "Челси" определились с новым капитаном команды
-
Вернидуб может покинуть "Зарю"
-
"Штутгарт" продлил контракт с главным тренером
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру
-
"Ювентус" вернулся к кандидатуре Матича
-
Карпин ушёл с телеканала "Матч ТВ"
-
Сингапур в ожидании искрометного футбола: "Челси" сразится с "Баварией"
-
Чичарито прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"
-
Семь игроков "Краснодара" могут пропустить матч со "Спартаком"
-
Лукас Перес хочет покинуть "Арсенал"
-
Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне
-
"Суонси" снова отказался продать "Эвертону" Сигурдссона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20