В ПСЖ рассказали, как идут переговоры с Мбаппе и Неймаром о продлении контрактов
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил надежду, что клубу удастся продлить контракты с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе.
"У Килиана есть свой путь. Он становился все более важным для ПСЖ. Переговоры ним идут на протяжении долгого времени. Мы четко изложили свою позицию. Вскоре будет принято окончательное решение. Ход переговоров нас обнадеживает.
Что касается Неймара, то мы на правильном пути, хотя договоренность еще не достигнута. Тоже самое могу сказать о контрактах Ди Марии и Берната", - приводит слова Леонардо Le Parisien.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13