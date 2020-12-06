В ПСЖ рассказали как идут переговоры с Мбаппе о продлении контракта

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В ПСЖ рассказали как идут переговоры с Мбаппе о продлении контракта
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо рассказал, что клуб ведет продуктивные переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта.

"Переговоры идут. Мы хотим вести диалог. Думаю, что Килиан также настроен на разговор. Мы спокойно общаемся и двигаемся вперед", - приводит слова Леонардо Le Parisien.

Напомним, что контракт футболиста с парижским клубом действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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