В ПСЖ рассказали о деталях повреждения Неймара

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар получил растяжение правой лодыжки, а также связанную с этим трещину пятой плюсневой кости.

Об этом говорится на официальном сайте клуба. Напомним, что бразилец травмировался в игре первенства Франции с "Марселем" (3:0).

Такие же травмы ранее получали Марсело, Тони Кроос, Хаби Алонсо. Полное восстановление у них заняло несколько недель. Таким образом, Неймар рискует пропустить игру Лиги Чемпионов с "Реалом".

Напомним, травму Неймара прокомментировал Зидан. | soccernews.ru