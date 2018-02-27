В ПСЖ рассказали о деталях повреждения Неймара

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В ПСЖ рассказали о деталях повреждения НеймараБразильский нападающий ПСЖ Неймар получил растяжение правой лодыжки, а также связанную с этим трещину пятой плюсневой кости.

Об этом говорится на официальном сайте клуба. Напомним, что бразилец травмировался в игре первенства Франции с "Марселем" (3:0).

Такие же травмы ранее получали Марсело, Тони Кроос, Хаби Алонсо. Полное восстановление у них заняло несколько недель. Таким образом, Неймар рискует пропустить игру Лиги Чемпионов с "Реалом".

Напомним, травму Неймара прокомментировал Зидан. | soccernews.ru

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