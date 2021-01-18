В ПСЖ рассказали о контрактах Неймара и Мбаппе
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением о будущем в команде нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Контракты обоих игроков истекают летом 2022 года.
"Думаю, Неймар и Мбаппе поняли, что ПСЖ является отличным клубом для игроков, у которых есть большие амбиции. Нам нужно договориться с ними о новых контрактах. Мы не будем упрашивать их остаться. За ПСЖ должны играть только те, кто этого хочет. Я верю, что у нас все получится", - приводит слова Леонардо France Football.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Мбаппе 14 забитых мячей и 8 голевых передач в 22 поединках.
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|Бордо
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|Нант
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|Брест
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