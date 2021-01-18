В ПСЖ рассказали о контрактах Неймара и Мбаппе

Теги псжкилиан мбаппенеймар

В ПСЖ рассказали о контрактах Неймара и Мбаппе

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением о будущем в команде нападающих Неймара и Килиана Мбаппе. Контракты обоих игроков истекают летом 2022 года.

"Думаю, Неймар и Мбаппе поняли, что ПСЖ является отличным клубом для игроков, у которых есть большие амбиции. Нам нужно договориться с ними о новых контрактах. Мы не будем упрашивать их остаться. За ПСЖ должны играть только те, кто этого хочет. Я верю, что у нас все получится", - приводит слова Леонардо France Football.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Мбаппе 14 забитых мячей и 8 голевых передач в 22 поединках.

Не пропустите: ПСЖ не вёл переговоров с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов